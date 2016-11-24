Суд отказался освобождать экс-"регионала" Ефремова за истечением срока содержания под стражей

Защита экс-нардепа Александра Ефремова заявляет, что срок содержания бывшего «регионала» под стражей истек еще утром. Об этом на своей странице в Twitter написала журналість «Радио Свобода» Алина Швыдко.

«Срок его содержания под стражей истек 24 ноября в 7.28 утра, он уже несколько часов свободен», - цитирует журналист слова адвокатов Ефремова.

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Впрочем, суд отказал в ходатайстве относительно освобождения экс-нардепа из-под стражи. Кроме того, судья также отклонил ходатайство об освобождении Ефремова из клетки.

Суддя відмовив у клопотанні захисту щодо звільнення Єфремова з-під варти, а також відмовив у клопотанні щодо звільнення з клітки. — Alina Shvydko (@AShvydko) 24 ноября 2016 г.

В ответ адвокаты Ефремова обвинили судью в не процессуальных действиях.

Напомним, 30 июля Ефремова задержали в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

1 августа Печерский районный суд Киева арестовал его на 2 месяца без права внесения залога. 27 сентября Печерский райсуд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток, до 24 ноября.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».