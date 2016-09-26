Суд продил срок содержания Ефремова под стражей на 2 месяца

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла судья Светлана Шепутько после почти двенадцатичасового заседания суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство ГПУ о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Ефремова.

Защитники экс-народного депутата заявили, что обжалуют это решение в Апелляционном суде Киева.

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Как сообщает РБК-Украина, адвокат экс-"регионала" Александр Мельников убежден, что ни одно из представленных прокуратурой доказательств не является не только обвинительным, а вообще допустимым по этому делу.

Кроме того, Мельников подчеркнул, что такого рода дела являются подследственными Службе безопасности Украины. По словам стороны защиты, адвокаты намерены отстаивать то, что дело ведется не уполномоченным органом.

В свою очередь, прокурор заявил об отсутствии оснований считать, что у Генеральной прокуратуры нет оснований расследовать это дело нету.

Кроме того, адвокат Ефремова просил суд приобщить к материалам дела Минские соглашения, в качестве оправдательных документов.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

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Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

1 августа Печерский районный суд Киева арестовал Ефремова на 2 месяца без права внесения залога.

Защита экс-«регионала» обжаловала это решение, однако, Апелляционный суд Киева оставил под стражей экс-лидера парламентской фракции Партии регионов.