Суд перенес на 10 августа рассмотрение жалобы на арест Ефремова

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня приняла коллегия судей Апелляционного суда Киева.

Как отмечается в постановлении, апелляционные жалобы защиты Ефремова были получены только сегодня утром. Соответственно, стороны-участники процесса должны иметь время на ознакомление с ними.

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Заслушав мнения сторон, суд принял решение “судебное заседание перенести на 10 августа на 15.00”.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНВ» и завладении имуществом «Луганскуголь».

1 августа Печерский районный суд Киева арестовал Ефремова на 2 месяца без права внесения залога.

Защита экс-«регионала» обжаловал это решение.