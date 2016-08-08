Суд перенес на 10 августа рассмотрение жалобы на арест Ефремова
Апелляционный суд Киева перенес на 10 августа рассмотрение жалобы адвокатов на арест бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня приняла коллегия судей Апелляционного суда Киева.
Как отмечается в постановлении, апелляционные жалобы защиты Ефремова были получены только сегодня утром. Соответственно, стороны-участники процесса должны иметь время на ознакомление с ними.
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Заслушав мнения сторон, суд принял решение “судебное заседание перенести на 10 августа на 15.00”.
Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНВ» и завладении имуществом «Луганскуголь».
1 августа Печерский районный суд Киева арестовал Ефремова на 2 месяца без права внесения залога.
Защита экс-«регионала» обжаловал это решение.