В суде по делу экс-"регионала" Ефремова объявили перерыв на неопределенный срок
В заседании Печерского районного суда Киева по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения бывшему народному депутату от Партии регионов Александру Ефремову объявлен перерыв на неопределенный срок. При этом срок ареста для него истекает 24 ноября.
Как передает корреспондент УНИАН, сначала адвокаты Ефремова заявили об отводе секретаря суда и требовали замены прокурора. После того, как суд не удовлетворил эти ходатайства, они попросили о перерыве в заседании до завтра, но им было отказано.
Читайте такжеЭкс-"регионал" Ефремов в суде отказался отвечать на вопрос о российской агрессии
Тогда адвокаты заявили отвод следственному судье Владимиру Карабаню. Для рассмотрения отвода судьи в заседании объявлен перерыв на неопределенный срок.
Вместе с тем адвокат Ефремова Евгений Солодко заявил, что отвод Карабаню будет рассмотрен другим судьей еще сегодня.
Как сообщал УНИАН, 30 июля Ефремова задержали в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.
1 августа Печерский райсуд Киева принял решение арестовать экс-депутата на 2 месяца без права внесения залога.
27 сентября Печерский суд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток, до 24 ноября.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».