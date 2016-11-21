В суде по делу экс-"регионала" Ефремова объявили перерыв на неопределенный срок

Как передает корреспондент УНИАН, сначала адвокаты Ефремова заявили об отводе секретаря суда и требовали замены прокурора. После того, как суд не удовлетворил эти ходатайства, они попросили о перерыве в заседании до завтра, но им было отказано.

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Тогда адвокаты заявили отвод следственному судье Владимиру Карабаню. Для рассмотрения отвода судьи в заседании объявлен перерыв на неопределенный срок.

Вместе с тем адвокат Ефремова Евгений Солодко заявил, что отвод Карабаню будет рассмотрен другим судьей еще сегодня.

Как сообщал УНИАН, 30 июля Ефремова задержали в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

1 августа Печерский райсуд Киева принял решение арестовать экс-депутата на 2 месяца без права внесения залога.

27 сентября Печерский суд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток, до 24 ноября.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».