Ефремов открыл дверь войны в Украину - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге в Киеве.

«Как генпрокурор я не имею права бросаться высказыванием о подозреваемых или обвиняемых, просто я скажу, что я не имею положительных отношений к тому или иному персонажу. Ефремов - это едва ли не первый, единственный за все мое время работы фигурант, к которому у меня резко негативное отношение», - сказал Луценко.

«Согласно доказательствам, этот человек открыл дверь к войне в нашу страну, я в этом убежден... Это доказательства, которые предоставили следствию разные люди. Именно на этих доказательствах основывается наше подозрение. Именно на этих доказательствах, а также на новых, которые мы надеемся получить, будет основываться обвинительный акт», - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным Генпрокуратуры, пытался вылететь в Вену.

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Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

1 августа Печерский районный суд Киева арестовал его на два месяца – до 28 сентября.

Бывшего народного депутата от Партии регионов Владимира Медяника, задержанного в рамках дела Ефремова, подозревают в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (ст. 110 ч.3 Уголовного кодекса Украины). Также экс-регионала считают причастным к созданию и деятельности террористической организации «ЛНР».