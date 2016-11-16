Луценко просит у Рады разрешения на привлечение Новинского к уголовной ответственности

Генпрокурор Юрий Луценко просит Верховную Раду дать разрешение на привлечение депутата Вадима Новинского к уголовной ответственности по подозрению в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита Владимира архиепископа Александра Драбинко.

Соответствующее заявление сегодня на заседании регламентного комитета ВР сделал Луценко.

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"У следствия есть основания полагать, что гражданин Новинский Вадим Владиславович совершил преступления по признакам ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 146 и ст.365... Прошу рассмотреть это представление и дать согласие на привлечение к уголовной ответственности гражданина Новинского Вадима Владиславовича", - зачитал текст представления генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура подготовила подозрения экс-президенту Виктору Януковичу относительно его причастности к похищению помощника настоятеля УПЦ МП.

По данным следствия, Янукович в 2013 году для дальнейшей узурпации власти решил создать организованную группировку, которое бы в результате противоправных действий заставило митрополита Владимира добровольно отказаться от выполнения своих обязанностей с целью назначения в дальнейшем наместником УПЦ МП более лояльной к действующей власти лица.

Ответственным, как отмечает следствие, за решение этих вопросов было определено Новинского.