Новинский заявил, что только сегодня смог получить представление ГПУ о снятии с него неприкосновенности

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте партии «Оппозиционный блок».

«Сегодня в аппарате Верховной Рады я, наконец, получил сообщение о том, что на мой адрес поступило представление Генпрокуратуры о снятии с меня депутатской неприкосновенности. У меня есть 5 дней с момента получения этого документа, чтобы подготовить ответ на него и представить в Регламентный комитет парламента», - заметил Новинский.

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«Власть намеренно затягивала предоставление мне этого документа, чтобы лишить возможности полноценной защиты и подготовки ответа. Это недопустимо. Все нужно делать вовремя, в соответствии с законом о Регламенте ВР. Но власть даже здесь пытается «укусить», поставить подножку и сделать незаконные действия даже относительно формального прохождения этого представления», - добавил он.

По словам политика, текст представления попал к нему «в последнюю очередь». «Он был у журналистов, все знали текст этого документа, в СМИ проведен его анализ, а у меня, у народного депутата, в отношении которого составлено это представление, до этого момента его не было. И только после того, как я вчера заявил об этом публично, сегодня его, наконец, получил. Это недопустимо, когда народный депутат информируется через Facebook о том, что с него хотят снять неприкосновенность, а не официальным путем», - подчеркнул Новинский.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подготовлено представление в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Новинского.

В представлении говорится, что Генпрокуратура подозревает Новинского в превышении власти и служебных полномочий при незаконном лишении свободы личного помощника бывшего предстоятеля УПЦ (МП) Владимира, а именно – архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко.

4 ноября председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что в парламент поступило представление ГПУ в отношении Новинского. В тот же день глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Новинский утром вылетел в Грецию.

Вчера, 8 ноября, Новинский вернулся в Украину.