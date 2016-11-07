Заместитель генпрокурора рассказал, каким образом Януковича можно будет привлечь к ответственности

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире Еспресо.TV.

По его словам, то, что произошло на Майдане можно рассматривать, как пролог для дальнейших преступлений, которые привели к ужасным последствиям на территории Крыма и Донбасса.

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"Команда Януковича делала все возможное для того, чтобы удержаться при власти. Сначала эти старании были осуществлены подконтрольным Януковичу силовым аппаратом. После этого мы наблюдали его попытки расколоть страну на несколько частей, организовав знаменитый съезд в Харькове. Позже был призыв Януковича о введении на территорию Украины иностранных войск, в том числе российских", - отметил Енин.

По его мнению, именно через эти факты мы можем привлечь к ответственности как Януковича, так и отдельных представителей РФ.

"Вердикт Международного уголовного суда будет свидетельствовать о готовности Украины обеспечить беспристрастное судопроизводство. Он поможет в признании дела против Януковича международным обществом. Именно этой целью обосновано обращение к МУС", - добавил Енин.

Как сообщал УНИАН, ранее Генеральная прокуратура сообщила экс-президенту Виктору Януковичу о подозрении в восьми уголовных производствах.