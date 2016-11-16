Генпрокуратура подготовила Януковичу подозрение в его причастности к похищению помощника настоятеля УПЦ МП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании регламентного комитета Верховной Рады, который рассматривает представление ГПУ о даче согласия для привлечения к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского, который подозревается в причастности к организации похищения Драбинко, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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По данным следствия, Янукович в 2013 году для дальнейшей узурпации власти решил создать организованную группировку, которая в результате противоправных действий заставила бы митрополита Владимира добровольно отказаться от выполнения своих обязанностей с целью назначения в дальнейшем наместником УПЦ МП более лояльного к действующей власти человека.

Ответственным, как отмечает следствие, за решение этих вопросов был определен Новинский. В дальнейшем по поручению тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко руководство ГУ МВД Украины в городе Киеве начало собирать компрометирующие материалы на лиц из ближайшего окружения Сабодана с целью давления на него, а позже были похищены две монахини и непосредственно сам Драбинко, которого долгое время удерживали в различных местах Киева и Киевской области под охраной сотрудников МВД.

Напомним, 3 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подготовлено представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Новинского.

В представлении говорится, что Генпрокуратура подозревает Новинского в превышении власти и служебных полномочий при незаконном лишении свободы Драбинко.

4 ноября председатель ВР Андрей Парубий написал в Facebook, что в Верховную Раду поступило представление Генпрокуратуры в отношении Новинского.

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