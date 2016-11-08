Трех украинских экс-президентов допросили по делу Новинского – СМИ

В уголовном деле против нардепа от «Опоблоку» Александра Новинского допрашивали трех украинских президентов.

Об этом сообщает УП со ссылкой на соответствующий документ представление генпрокурора Юрия Луценко, который оказался в распоряжении издания.

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Согласно документу трех украинских президентов – Леонида Кравчука, Леонида Кучму и Виктора Ющенко допрашивали еще в 2014 году, 20 мая, 31 августа и 31 июля соответственно.

Всего в тексте представления фигурируют протоколы допросов 50 человек.

Напомним, 3 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подготовлено представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Новинского.

В представлении говорится, что Генпрокуратура подозревает Новинского в превышении власти и служебных полномочий при незаконном лишении свободы личного помощника бывшего предстоятеля УПЦ (МП) Владимира, а именно – архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко.

Сам Новинский отметил, что 4 ноября вылетит на Афон, но вернется в ближайшее время. 4 ноября председатель ВР Андрей Парубий написал в Facebook, что в Верховную Раду поступило представление Генпрокуратуры в отношении Новинского.

В тот же день председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Новинский утром вылетел в Грецию.

«По нашим данным, в 9.30 с Жулян своим бортом Новинский сегодня утром вылетел в Грецию в Салоники», – сказал Грицак.