Главу Минэкономразвития РФ задержали за получение взятки: у Путина уже отреагировали

Он отметил, что не знает, докладывали ли об этом Путину, передает РИА Новости.

"Это очень серьёзное обвинение, которое требует очень серьёзных доказательств. В любом случае, решить что-либо может только суд", — сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, Улюкаев был задержан за получение 14 ноября 2016 года двух миллионов долларов США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50 процентов.

"В настоящее время министр задержан и в отношении него проводятся необходимые оперативные следственные действия", - отметили в СК РФ.

В ближайшее время следствием планируется предъявить Алексею Улюкаеву обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения.