Министра экономического развития России задержали за получение взятки

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

"15 ноября 2016 года по результатам проведенного ФСБ России комплекса оперативных мероприятий Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении Министра экономического развития Алексея Улюкаева по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказано в сообщении.

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Улюкаев задержан за получение 14 ноября 2016 года двух миллионов долларов США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50 процентов.

"В настоящее время Министр задержан и в отношении него проводятся необходимые оперативные следственные действия", - отметили в СК РФ.

В ближайшее время следствием планируется предъявить Алексею Улюкаеву обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения.