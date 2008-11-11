Лавринович: голосование бюллетенями за отставку Яценюка - незаконное

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ считает незаконным проведение голосования бюллетенями по отставке председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА, о котором объявили некоторые члены Счетной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в сессионном зале.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, заместитель председателя Счетной комиссии Владимир ВЯЗИВСКИЙ (фракция НУ-НС) не имеет никаких полномочий проводить такое голосование, потому что 10 из 20 народных депутатов, входящих в состав Счетной комиссии, не имеют права на принятие соответствующего решения.

«Такие подходы не красят Верховную Раду и тех, кто предпринимает такие шаги», - сказал он.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что все должны действовать в соответствии с регламентом ВР, иначе к нарушителям в соответствии со ст. 29 регламента ВР могут применяться санкции. «Мы должны находить выход из любой ситуации», - сказал он.

Также А.ЛАВРИНОВИЧ призвал А.ЯЦЕНЮКА занять свое место в сессионном зале и объявить о рассмотрении проекта постановления об изменении способа голосования за отставку председателя ВР (проведение голосования не бюллетенями, а при помощи электронной системы «Рада» - УНИАН).

При этом первый заместитель председателя ВР отметил, что сейчас голосование бюллетенями проходить не может.