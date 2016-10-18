Обама: отношения с РФ сильно сосредоточены на российской агрессии, в том числе в Грузии и Украине

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Маттео Ренци в Вашингтоне (трансляция пресс-конференции осуществлялась на сайте Белого Дома).

Как напомнил Обама, когда он стал президентом в 2008 году, до этого при предыдущей администрации во главе с Джоржем Бушем-младшим Россия захватила в Грузии Абхазию и Южную Осетию, и создала там замороженный конфликт.

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По словам американского президента, тогда Соединенные Штаты пытались инициировать более конструктивный путь развития американско-российских отношений, «признавая огромные различия и разные ценности, но также пытались найти способы, при которых мы бы могли вместе сотрудничать».

В частности, он напомнил о подписании нового Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, о содействии вступлению России во Всемирную торговую организацию, а также упомянул о сотрудничестве в условиях появления общих глобальных вызовов.

По словам Обамы, после того, как Владимир Путин сменил Дмитрия Медведева на посту президента РФ в 2012 году, он встретился с Путиным и «снова обсудил пути, по которым мы бы могли вместе конструктивно сотрудничать».

В связи с этим он подчеркнул, что проблема, которая возникла в отношениях с РФ, «была очень сильно сосредоточена на российской агрессии в некоторых очень специфических районах по всему миру». По его словам, Россия в Украине придерживалась линии поведения, которую она ранее продемонстрировала в Грузии.

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«Даже там мы старались быть посредником и сотрудничать с европейцами как посредники, чтобы получить Минское соглашение, которое бы мирно урегулировало проблемы», – заявил Обама.

Говоря о ситуации в Сирии, президент США сказал, что цель первых встреч с Путиным заключалась в том, чтобы выразить позицию, что «если Башар Асад сохранит власть, несмотря на его жестокость по отношению к собственному населению, вы увидите гражданскую войну, которая не принесет ничего хорошего не только для сирийцев, но и не принесет ничего хорошего ни для кого в мире».

«Вместо того, чтобы сотрудничать с нами, чтобы попытаться решить проблему, он удвоил свою поддержку Асаду», – заявил Обама.

При этом Обама сказал: «Мы считаем, что Россия является большой, важной страной с вооруженными силами, которые уступают только нашим силам. (Россия) должна быть частью решения на мировой арене, а не частью проблемы. Но ее поведение подорвало международные нормы и международные правила таким образом, что мы должны делать на этом акцент».