В нелегитимной Госдуме угрожают "поставить крест на территориальных претензиях" Украины

Об этом в эфире одного из российских пропагандистских каналов заявил депутат нелегитимного состава Госдумы РФ, председатель комитета по образованию Вячеслав Никонов, передает ТСН.

"Мне кажется, если бы в Киеве были немного благоразумнее люди, они бы не устраивали таких терактов (ликвидация российского наемника "Моторолы" - Ред.), и уж точно не радовались по поводу смерти Арсения Павлова. Мне кажется, что это – один из последних шагов к обретению независимости "Л/ДНР". В конце концов, Минский процесс – единственное, что пока удерживает де-юре в составе Украины, хотя де-факто они уже давно вышли из состава Украины", - сказал политик.

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По словам Никонова, "когда рубятся последние нити, которые хоть как-то юридически связывающих Украину и Донбасс, Киев должен был бы ценить эти нити, Минский процесс, возможность встретиться с Путиным, но Порошенко заявлял, что Киев не будет выполнять Минские соглашения в политической части, потому что якобы не выполняются Минские соглашения в военной части Россией".

"Терпение Донбасса не безгранично, но я уверен, что и терпение России не безгранично. Сейчас территориальная целостность Украины на самом деле держится только на доброй воле российского руководства, но эта добрая воля начинает стремительно уменьшаться. Еще один выстрел, второй выстрел - и минский процесс может остановиться. И в этом случае со стороны России можно ожидать таких шагов, которые действительно поставят крест на территориальных претензиях", - отметил Вячеслав Никонов.