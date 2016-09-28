Марчук о Минских соглашениях: Лучше иметь неидеальное соглашение, чем не иметь никакого

Ветеран украинской политики и силовых структур Марчук написал на своей странице в Facebook, что для понимания процесса нужно распрощаться с иллюзорным миром.

"Даже когда нет еще окончательных решений об окончании войны на Донбассе и вывода российских войск, любые шаги, соглашения, договоренности по хотя бы частичной «разгрузке» линии фронта должны настойчиво реализовываться, поскольку они существенно уменьшают количество погибших и раненых - как военных, так и гражданских", - написал Марчук.

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"Минские соглашения действительно несовершенны, и я сам их неоднократно критиковал, особенно Минск -2. [...] Бывают критические ситуации, когда намного лучше иметь неидеальное соглашение, чем не иметь никакого. Особенно, когда противоположная сторона намного сильнее тебя", - отметил Марчук.

"Россия официально не признает себя страной агрессором и не признает, что ее регулярные войска находятся на территории Украины. Россия не принимает и не примет к рассмотрению ни одного проекта договорного документа, в котором будет малейший намек на ее участие в войне на Донбассе, до тех пор, пока В. Путин будет все отрицать. Вместе с тем ни одна сделка по этой проблеме без участия России нет никакого реального значения", - констатирует он.

"Трудно просто воспринять, а тем более смириться с тем, что произошло с Крымом и происходит сейчас на Донбассе. Я также не могу с этим смириться. Но цель любых переговоров - это позитивный результат для твоей страны. Именно результат, а не только ультрапатриотические речи. Их было достаточно с нашей стороны во время переговоров. Здесь требуется холодное, немного циничное (как на войне) скальпельное мышление, и пограничная назойливость, и лошадиная выносливость. И самое главное - нужна абсолютно реалистичная оценка всех без исключения обстоятельств ситуации , в которой ты работаешь", - подчеркнул Марчук.