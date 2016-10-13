Визит Порошенко в Запорожье отменен, СМИ называют разные причины

Об этом сообщает местный сайт 061.

Некоторые СМИ отмечают, что визит был отменен из-за событий на Донбассе.

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В то же врямя, как пишет ТВ-5, по неофициальной информации, из-за погодных условий Запорожский аэропорт не сможет принять президентский борт.

Также некоторые СМИ утверждают, что приезд главы государства в Запорожье не планировался изначально.

Напомним, что праздник День защитника Украины Петр Порошенко учредил именно в Запорожье и два года подряд приезжал 14 октября на Хортицу.