Визит Порошенко в Запорожье отменен, СМИ называют разные причины
20:18, 13 октября 2016Политика
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Визит президента Украины Петра Порошенко в Запорожье отменен.
Визит Порошенко в Запорожье отменен / УНИАН
Об этом сообщает местный сайт 061.
Некоторые СМИ отмечают, что визит был отменен из-за событий на Донбассе.
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В то же врямя, как пишет ТВ-5, по неофициальной информации, из-за погодных условий Запорожский аэропорт не сможет принять президентский борт.
Также некоторые СМИ утверждают, что приезд главы государства в Запорожье не планировался изначально.
Напомним, что праздник День защитника Украины Петр Порошенко учредил именно в Запорожье и два года подряд приезжал 14 октября на Хортицу.
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