"Нужно ставить вопрос ребром": Кучма заявил, что играть в поддавки с боевиками больше нельзя

Об этом Кучма сказал журналистам, комментируя обстрелы террористами на участках и срыве заседания трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции, находясь с рабочей поездкой в Житомирской области, сообщает ЛІГА.net.

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"Нам ничего не остается, как в среду в Минске поставить вопрос ребром: Давайте мы скажем, что мы не способны решить эту проблему или что? Посмотрим. Но играть, извините, в поддавки уже нельзя. Нужно донести эту ситуацию всему миру, в первую очередь главам Германии и Франции, которые являются главными, можно сказать, в нормандском формате: Смотрите, что происходит! Так, чтобы перестать такую миротворческую позицию занимать, которую видим в последнее время. Нужно ставить вопрос ребром", - подчеркнул Кучма.

По его словам, после подписания рамочного решения в Минске еще была какая-то надежда, что представители ОРДЛО будут придерживаться выполнения решения.

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"Были заверения со стороны представителей ОРДЛО о том, что они будут придерживаться наших договоренностей на трехсторонней контактной группе в Минске, поскольку над этим документом работали очень серьезные люди и представители Генштаба, в том числе. Рассчитывали, что это будет шаг вперед, мы можем придерживаться режима тишины и можем действительно отвести и технику всю и отвести живую силу", - подчеркнул Кучма.

Он отметил, что боевики не придерживаются договоренностей с одной целью, чтобы сорвать вообще весь переговорный процесс.

"Я не думаю, что там за этим стоят маленькие командиры, это серьезное политическое решение, которое тянет за собой существенные последствия в целом", - сказал Кучма.

Как сообщал УНИАН, представители боевиков ОРДЛО отказались участвовать в скайп-встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 30 сентября.

Украинская сторона была намерена поднять вопрос о нарушении режима тишины со стороны террористов как ключевой.