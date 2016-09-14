Победителем конкурса на должность главы Николаевской ОГА стал нардеп от БПП Савченко

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального агентства по вопросам государственной службы.

«По результатам работы Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы определен победитель на замещение должности главы Николаевской областной государственной администрации. Им стал Савченко Алексей Юрьевич с результатом 14,88 балла», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПорошенко объявил конкурс на занятие должностей глав Житомирской и Харьковской ОГА и 6 глав районовКак сообщал УНИАН, 29 июня президент Украины Петр Порошенко возложил временно исполнение обязанностей председателя Николаевской ОГА на Вячеслава Боня.

Перед этим президент уволил Вадима Мерикова с должности главы Николаевской ОГА.

9 августа Порошенко объявил конкурс на вакантную должность председателя ОГА.