Скандал в Николаевской ОГА: Порошенко нашел замену главе Мерикову

17:58, 29 июня 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко временно возложил исполнение обязанностей председателя Николаевской облгосадминистрации на Вячеслава Боня.

Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, подписан соответствующий указ № 278/2016.

Бонь до этого времени работал на должности заместителя председателя ОГА и занимался вопросами финансов, экономического развития и агропромышленного комплекса.

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Как сообщал УНИАН, перед этим Порошенко уволил Вадима Мерикова с должности председателя Николаевской ОГА.

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