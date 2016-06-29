Скандал в Николаевской ОГА: Порошенко нашел замену главе Мерикову

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, подписан соответствующий указ № 278/2016.

Бонь до этого времени работал на должности заместителя председателя ОГА и занимался вопросами финансов, экономического развития и агропромышленного комплекса.

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Как сообщал УНИАН, перед этим Порошенко уволил Вадима Мерикова с должности председателя Николаевской ОГА.