Скандал в Николаевской ОГА: Порошенко нашел замену главе Мерикову
17:58, 29 июня 2016Политика
2342 0
Президент Украины Петр Порошенко временно возложил исполнение обязанностей председателя Николаевской облгосадминистрации на Вячеслава Боня.
Сегодня Порошенко уволил Мерикова с должности председателя Николаевской ОГА / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, подписан соответствующий указ № 278/2016.
Бонь до этого времени работал на должности заместителя председателя ОГА и занимался вопросами финансов, экономического развития и агропромышленного комплекса.
Читайте такжеСкандал на Николаевщине: Луценко отстранил прокурора области от исполнения обязанностей
Как сообщал УНИАН, перед этим Порошенко уволил Вадима Мерикова с должности председателя Николаевской ОГА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter