Порошенко объявил конкурс на должности глав Николаевской ОГА и 10 райадминистраций

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ подписан во исполнение требований части 2 статьи 23 закона "О государственной службе".

Отмечается, что по состоянию на 8 августа вакантными являются должности председателя 1 областной и 49 районных государственных администраций. Президент объявил конкурс на вакантную должность председателя Николаевской областной и 10 председателей районных государственных администраций.

В частности, это должности председателей Винницкой, Оратовской, Тывровской и Шаргородской райадминистраций Винницкой области, Иваничевской и Шацкой РГА Волынской области, Солонянской РГА Днепропетровской области, Великоновоселковской и Волновахской РГА Донецкой области, а также Галичской РГА Ивано-Франковской области.

Условия конкурса также опубликованы на сайте президента.

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В пресс-службе пояснили, что соответствующим законом должности председателей местных государственных администраций отнесены к категории "А". Проведение конкурса на занятие вакантных должностей этой категории осуществляет Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы. Распоряжением Кабинета министров №490 от 13 июля образована соответствующая комиссия и утвержден ее персональный состав. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере государственной службы.

«Председатель Национального агентства по вопросам государственной службы обратился к президенту с просьбой рассмотреть возможность объявления конкурсов с учетом равномерного распределения нагрузки на комиссию. Исходя из вышеизложенного, глава государства принял решение об объявлении конкурса на часть вакантных должностей в соответствии с их алфавитным расположением», - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июня Порошенко возложил временно исполнение обязанностей председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслава Боня.

Перед этим Порошенко уволил с этой должности Вадима Мерикова.

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15 июня Порошенко в ходе пребывания в Николаеве обратился к генпрокурору с предложением уволить прокурора Николаевской области за бездействие в борьбе с коррупцией. Тогда же Порошенко обратился к министру внутренних дел и шефу Нацполиции по поводу необходимости увольнения начальника полиции Николаевской области.

В свою очередь президент заявил, что Мериков "после разговора с ним" подал в отставку, что, по словам президента, является примером политической ответственности.

В начале июня оперативники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали за взяточничество группу чиновников во главе с первым заместителем председателя Николаевской облгосадминистрации Николаем Романчуком. В ходе обысков, проведенных на рабочих местах и по месту жительства фигурантов дела, в том числе в имении Романчука, были обнаружены чемодан с 300 тысячами долларов и большое количество ювелирных изделий. Под домом Романчука сотрудники спецслужбы обнаружили сеть туннелей, в которых были сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом, столовым серебром. В сейфах также хранилась "черная бухгалтерия", которая доказывает осуществления коррупционных сделок.