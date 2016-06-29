Порошенко уволил главу Николаевской ОГА

Об этом говорится в указе главы государства №277 от 29 июня.

"Уволить Мерикова Вадима Ивановича с должности председателя Николаевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

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НКак сообщал УНИАН, 15 июня президент Петр Порошенко во время пребывания в Николаеве обратился к генпрокурору с предложением уволить прокурора Николаевской области за бездействие в борьбе с коррупцией.

Тогда же Порошенко обратился к министру внутренних дел и шефу Нацполиции по поводу необходимости увольнения начальника полиции Николаевской области.

В свою очередь, президент уволил председателя Николаевской ОГА Вадима Мерикова. "После разговора со мной Вадим Мериков написал заявление об увольнении с должности председателя областной госадминистрации. Это - политическая ответственность", - заявил Порошенко.

В начале июня оперативники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали за взяточничество группу чиновников во главе с первым заместителем председателя Николаевской облгосадминистрации Николаем Романчуком.

Во время обысков, проведенных на рабочих местах и по месту жительства фигурантов дела, в том числе в имении Романчука, были обнаружены чемодан с 300 тыс. долл. и большое количество ювелирных изделий. Под домом Романчука сотрудники спецслужбы обнаружили сеть туннелей, в которых были сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом, столовым серебром. В сейфах также хранилась "черная бухгалтерия", которая доказывает осуществление коррупционных сделок.