ОБСЕ осуждает поджог офиса "Интера"

Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении ОБСЕ.

"Насилие никогда не является приемлемым ответом на несогласие с редакционной политикой, даже если новости считаются провокационными и спорными", - сказала Миятович.

Вместе с тем она отметила, что нападение осудил президент Украины Петр Порошенко и Национальный союз журналистов Украины.

Также представитель ОБСЕ положительно оценила быструю реакцию правоохранительных органов на инцидент.

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"Я приветствую быстрое начало расследования со стороны властей. Я надеюсь, что они сделают все от них зависящее, чтобы гарантировать безопасную работу сотрудникам "Интера", - добавила она.

Кроме того, Миятович выразила обеспокоенность по поводу того, что 1 сентября был запрещен въезд в Украину журналисту "Интера" Данилу Русакову и нескольким сотрудникам, а против бывшей журналистки канала Марии Русаковой и менеджера Игоря Шувалова, как отмечает ОБСЕ,проводятся расследования Службой безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26 произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого жгли шины.

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По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в здании было несколько возгораний. Пожар был локализован в 18:01.

По фактам событий 4 сентября полиция открыла производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время возле главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской проходит акция по блокированию телеканала, участники которой требуют прекратить работу телеканала, обвиняя "Интер" в том, что он работает как пропагандистское СМИ России.