Участники акции по блокированию "Интера" начали разворачивать палатки (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, представители полиции, следящие за соблюдением порядка, попросили активистов не ставить палатки на проезжей части.

В свою очередь активисты развернули небольшие альпинистские палатки на тротуаре напротив здания телеканала.

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Сейчас они поставили четыре палатки. Таким образом, полиция не будет убирать палатки.

Также активисты ожидают прибытия грузовика с песком в мешках для возведения баррикады.

Как сказал журналистам координатор акции по блокированию "Интера", боец батальона "Святая Мария" Алексей Сердюк, сейчас в акции участвует около сотни человек. "Мы сегодня ожидаем еще человек 200", - сказал он.

Ранее активисты утверждали, что к вечеру они ожидают до тысячи человек в поддержку акции.

По словам Сердюка, в акции по блокаде телеканала принимают участие организации Всеукраинский союз ветеранов АТО, "Левый берег", студенческая Самооборона, "Украина - это мы", "Реванш", "Черный комитет" и другие.

Также он сказал, что в акции участвуют люди из Одессы, Чернигова, Луцка, Киева, Львова, Кременчуга, Бердянска и других городов.

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В то же время он утверждает, что не может назвать точное количество палаток, которые будут установлены, потому что дополнительно могут подвезти еще партию палаток.

"Дорогу мы перекрывать не будем, чтобы не создавать лишних инцидентов", - сказал он.

Отдельно будет установлена военная палатка, где будет размещаться штаб всех общественных организаций, участвующих в блокировании.

Как сообщал УНИАН, вчера в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26 произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого жгли шины. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в здании было несколько возгораний. В результате занесения постороннего источника зажигания произошло возгорание на 1-м этаже (на площади 10 кв. м) и на 2-м этаже (на площади 20 кв. м). Пожар был ликвидирован в 16:51. В 17:09 в результате повторного занесения постороннего источника зажигания произошло возгорание помещения на 2-м этаже на площади 60 кв. м. Пожар был локализован в 17:33 и ликвидирован в 18:01.

Сейчас возле главного офиса "Интера" проходит акция по блокированию телеканала, участники акции подвезли к зданию по меньшей мере 50 шин и обложили ими въездные ворота.