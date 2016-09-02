Разрушение военного потенциала страны происходило при руководстве всех министров обороны - Винник

Об этом после заседания комитета по вопросам национальной безопасности и обороны заявил народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко", секретарь комитета Иван Винник.

"Состоялся комитет по вопросам национальной безопасности и обороны с участием Генерального прокурора Юрия Луценко, на котором докладывались результаты военной комплексной экспертизы относительно событий в Украине, произошедших с февраля 2014 года по март 2015 года. Главный результат экспертизы – причинно-следственным фактором потери территориальной целостности Украины , гибели тысяч военных и мирного населения стала военная агрессия Российской Федерации. Этому предшествовали определенные условия, а именно, полное разрушение военного потенциала страны во время руководства всеми министрами обороны, начиная со времен независимости. Одним из результатов такой политики стало то, что во время первой мобилизации в 2014 году мы смогли собрать не более 5 тысяч боеспособных солдат",- отметил парламентарий.

"Кроме того, военно-омплексная экспертиза изучала отдельные решения высшего руководства страны, в частности, Генерального штаба, во время резонансных , трагических событий. Вывод: эти ошибки не имели определяющего значения для того уровня трагичности, который случился. В частности, Иловайский котел случился в связи с тем, что 3800 военных РФ, хорошо вооруженных, на современной военной технике, вторглись на нашу территорию и при таких условиях украинские военные попали в Иловайске в окружение. Велись переговоры и была договоренность выходить "зеленым коридором", но эти договоренности цинично и вероломно были разрушены со стороны боевиков", - отметил Иван Винник.