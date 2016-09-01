Порошенко уволил главу Житомирской ОГА

Об этом говорится в указе президента №376/2016, опубликованном на сайте президента.

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"Освободить Машковского с должности председателя Житомирской облгосадминистрации согласно с поданным им заявлением", – говорится в тексте документа.

Исполнять обязанности главы ОГА будет заместитель Машковского Игорь Гундич.

Как сообщал УНИАН, председатель Житомирской областной государственной администрации Сергей Машковский 16 августа написал заявление на увольнение с занимаемой должности по собственному желанию.

Справка УНИАН. Машковский проработал на должности председателя Житомирской ОГА более 2-х лет. Его официальное представление как губернатора состоялось 23 июля 2014-го года.