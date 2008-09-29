Два украинских члена ПАСЕ подписали "антироссийский" проект
Запрос рассмотрят 2 октября
|Луи Мариа де ПУЧ
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Страсбурге.
“Есть запрос о лишении полномочий российской делегации”, - сказал Л. де ПУЧ.
“В соответствии с правилами, этот документ уже не принадлежит подписантам - это документ Совета Европы. Я попросил комиссию дать разъяснение, поскольку это впервые, когда есть желающие отозвать свои подписи”, - добавил Президент ПАСЕ.
Как сообщал УНИАН, в начале сентября 24 депутата-члена ПАСЕ подали проект резолюции о лишении полномочий российской делегации в ПАСЕ из-за войны в Грузии.
Сегодня председатель российской делегации в ПАСЕ Константин КОСАЧЕВ сообщил, что двое подписантов уже отозвали свои подписи.
Среди тех, кто подписал проект, есть два украинских члена ПАСЕ: Ольга ГЕРАСИМЮК и Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО.
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы начинается сегодня, и продлится до 3 октября.