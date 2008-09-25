Партия регионов остановила переговоры о создании коалиции

Президиум Партии регионов принял решение прекратить переговоры со всеми фракциями относительно возможного создания коалиции, пока "помаранчевые" силы не определятся с конфигурацией коалиции между собой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, Партия регионов хочет для себя выяснить: «мы принимаем решение на работу или принимаем решение на какое-то временное сотрудничество в рамках каких-то политических решений».

Как сказал А.ЕФРЕМОВ, странной является ситуация, когда БЮТ сначала голосует в первом чтении законопроект о госслужбе, а затем отказывается принимать норму о том, что делопроизводство должно вестись и на русским языком.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что Партия регионов не против создания коалиции трех – НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина, и хочет увидеть, чем завершатся эти переговоры.