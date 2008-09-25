Российской стороне расскажут, как выполнять указы Ющенко

Сегодня в Киеве состоятся очередные украинско-российские консультации по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его временного пребывания на территории Украины.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, во время консультаций украинская сторона намерена довести позицию Украины по поводу действий ЧФ РФ во время кризисных ситуаций.

Планируется также привлечь внимание российской стороны к необходимости надлежащего выполнения указов Президента Украины.

Российской стороне еще раз будет доказано, что за пределами мест временной дислокации (на улицах населенных пунктов Украины, в общественных местах и тому подобное) ЧФ РФ должен придерживаться исключительно действующего законодательства Украины, говорится в сообщении.