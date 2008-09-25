Сегодня БЮТ, НУ-НС и Блок Литвина попробуют договориться

Консультации фракций Блока Юлии Тимошенко, “Наша Украина – Народная Самооборона” и Блока Литвина о создании коалиции, начавшиеся вчера, продолжатся сегодня в 14.30, а в пятницу состоятся переговоры в расширенном формате при участии всех депутатов этих трех фракций.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября в парламенте начались консультации представителей фракций Блока Юлии Тимошенко, “Наша Украина – Народная Самооборона” и Блока Литвина по поводу создания парламентской коалиции.

На консультациях присутствовали: от фракции НУ-НС - ее лидер Вячеслав КИРИЛЕНКО, народные депутаты Роман ЗВАРИЧ, Владимир АРЬЕВ, Кирилл КУЛИКОВ, от БЮТ – первый заместитель лидера фракции Андрей КОЖЕМЯКИН, заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО, а также депутаты Владимир ЯВОРИВСКИЙ и Сергей СОБОЛЕВ, а от Блока Литвина – народный депутат Олег ЗАРУБИНСКИЙ.