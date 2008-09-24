БЮТ, НУ-НС и Блок Литвина договорились завтра начать новую жизнь

Фракции Блока Юлии Тимошенко, “Наша Украина – Народная Самооборона” и Блока Литвина намереваются совместно сформировать повестку дня завтрашнего заседания парламента. Об этом сегодня после переговоров о создании нового формата коалиции сообщил заместитель председателя Верховной Рады Украины, член БЮТ Николай ТОМЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, фракции будут предлагать те законопроекты, которые они считают необходимым рассмотреть.

“Завтрашняя и послезавтрашняя работа будет попыткой начать де-факто работать в режиме скоординированных действий трех фракций”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он сказал, что оптимистично оценивает начало переговоров, поскольку считает, что коалиция в составе только двух сил не может быть политически действенной.

“Лед тронулся и шанс сформировать коалицию в формате трех появился”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

В свою очередь, лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил, что с созданием коалиции из трех политсил может быть решено большое количество проблем.

В то же время, отметил он, перед подписанием соглашения фракция БЮТ должна отказаться от совместного голосования с фракциями Партии регионов и КПУ, дать согласие, что не будет преодолено вето Президента Украины на антиконституционные законы. Кроме того, заметил В.КИРИЛЕНКО, перед подписанием соглашения должна быть выработана общая позиция трех фракций в отношении российско-грузинского конфликта, и как можно быстрее отменена депутатская неприкосновенность.