НАТО откроет новое контактное посольство Альянса в Украине

В декабре руководство НАТО определит новое “контактное посольство” Альянса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве в ходе международной конференции “Безопасность Юго-Восточной Европы как составляющая европейской и глобальной безопасности” сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Украине Урбан РУСНАК.

“Словакия подала свою заявку, но окончательное решение относительно того, посольство какой страны - члена Альянса станет “контактным”, будет принято в декабре”, - сообщил У.РУСНАК.

Отвечая на вопрос относительно возможностей информационного влияния “контактного посольства” на смену отношения наших граждан к НАТО, посол сказал, что для изменения общественного мнения необходимо привлечение ресурсов государства. И особенно, отметил он, на региональном уровне.

“Нереально, чтобы одно посольство своей информационной кампанией повлияло на смену общественных настроений. Мы можем помогать, поддерживать, но главная роль в этом вопросе принадлежит все-таки государству”, - подчеркнул У.РУСНАК.

Справка УНИАН. Посольство Словацкой Республики в Украине выполняет функции контактного посольства НАТО в Украине с 1 января в 2007 г. до декабря в 2008 г. На протяжении двух лет его главной задачей было представление НАТО в Украине, а также предоставление гражданам Украины информации об Альянсе.

Контактные посольства НАТО открываются во всех партнерских странах на основе двухлетнего принципа ротации.