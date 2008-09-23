Герман: не уговаривайте Яценюка, он не целомудренная девушка

Депутат от Партии регионов Анна Герман считает самым лучшим выходом из политического кризиса одновременные президентские и парламентские выборы.

"Лучше всего было бы, чтобы выборы состоялись одновременно – и президентские, и парламентские. Надо изменить эту власть", - сказала Герман в эфире 5 канала.

На вопрос о переговорах о создании новой коалиции в парламенте она ответила:

"Конечно, мы будем говорить о широчайшем объединении в этом парламенте".

Вместе с тем, говоря о возможности создания коалиции с НУ-НС, Герман сказала:

"Они (НУ-НС) нам на предвыборных плакатах показывали кулак. А мы им подавали руку, и мы будем продолжать им подавать руку. У нас нет другого выхода, потому что пока люди в Украине не подадут друг другу руки, кулаками далеко не заедешь. Кулаками можно друг другу синяки понабивать и на том остановиться. Синяки заживут, а жить дальше надо".

"Мы будем вести переговоры. К счастью, в "Нашей Украине" есть не только эмоциональный Кириленко. Мы за широкое объединение этих сил, хотя, честно и откровенно вам скажу, с той политической силой, которая сейчас при власти никакой партнер далеко не заедет. Они пока будут существовать, до тех пор будут есть друг друга. А нам надо работать", - добавил Герман.

При этом, комментируя заявления премьера Юлии Тимошенко об опасности новых выборов, Герман сказала, что "она на самом деле права, потому что Украине не нужны выборы, поскольку люди на выборы могут не прийти".

"Но мне кажется, что нам не обойти выборов. Счастье было бы, если бы удалось так изменить законодательство, чтобы мы могли провести выборы и президентские, и парламентские", - сказала она.

Комментируя действия спикера Арсения Яценюка, который отказался подписывать антипрезидентские законы, принятые совместно БЮТ и Партией регионов, Герман сказала:

"Все стоит на месте, потому что не кому подписать эти законы. Мы сегодня на согласительном совете начали снова уговаривать: "Арсений Петрович, подпишите законы". Я сказала прямо: "Не уговаривайте Арсения Петровича, он не целомудренная девушка". Он - зрелый политик. Если он не подписывает эти законы, то он понимает, почему он это делает. Он этого не сделает. Давайте переизберем завтра Арсения Петровича, назначим нового спикера и все сдвинется с места".

Украинская правда