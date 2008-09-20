Черномырдин отрицает, что Авакову и Ульянченко запрещен въезд в Россию

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН опроверг информацию о том, что двум украинским губернаторам – харьковскому Арсену АВАКОВУ и киевскому Вере УЛЬЯНЧЕНКО – запрещен въезд в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, свой комментарий по поводу появившейся в прессе информации о том, что А.АВАКОВ якобы объявлен персоной нон-грата в России, В.ЧЕРНОМЫРДИН дал журналистам сегодня во время пребывания в Харькове, где он принимал участие в открытии Большой Слобожанской ярмарки.

«Это неправда. Я сразу могу сказать: я не знаю, кто такие слухи распускает, и почему, по сути, туда попали АВАКОВ и УЛЬЯНЧЕНКО – два губернатора, и тот и другой не имеют никакого отношения к этому», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Хотя, отметил посол, «есть лица, так уж случилось, которые нежелательны», подчеркнув при этом, что Россия всегда заявляла официально о желании «оказаться от этих списков». «Это непродуктивно, ничего хорошего в этом нет. Но почему-то украинская сторона не идет на это. И когда последний раз были объявлены невъездными сюда несколько наших депутатов, и при том один вице-спикер, который вообще не работает в Украине, я уж никак не ожидал», - отметил В.ЧЕРНОМЫРДИН.

«Мы сразу сказали, - добавил он, - раз такая ситуация, будут предприняты меры и с российской стороны. Так не бывает. Меня, правда обвинили, что ЧЕРНОМЫРДИН, мол, предлагает око за око, зуб за зуб. Да нет, надо остановиться здесь, я это не поддерживаю. Да это и неправильно. Больные есть и у вас, и у нас. Когда спрашивают, у кого больше, я говорю, что у нас. Потому что нас больше. Поэтому обижаться на них не стоит. Это бестолковщина».