В поддержку правительства и Тимошенко поступают телеграммы

В поддержку правительства и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО продолжают поступать телеграммы из разных уголков Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении в связях со СМИ секретариата Кабинета министров.

В своих письмах, телеграммах и обращениях граждане выкладывают предложения относительно выхода из политического кризиса в Украине, говорится в сообщении.

Граждане отмечают, что готовы поддержать создание любой коалиции, которая будет работать в интересах народа и будет способствовать консолидации нации, - пишут депутаты местных советов Кировоградской области.

Учителя общеобразовательных и специализированных школ, трудовые коллективы дошкольных учебных заведений положительно оценивают шаги правительства, направленные на решение актуальных социально-экономических проблем страны, - отмечает правительственная пресс-служба.

“В адрес премьер-министра также поступило обращение представителей общественных организаций Черкасской области, в котором они выражают поддержку правительства и осуждают действия Президента Виктора ЮЩЕНКО, направленные на развал демократической коалиции и на дестабилизацию общества”, - отмечается в сообщении.

Письма в поддержку правительства также продолжают направлять депутаты местных советов и представители общественных организаций. В частности, депутаты Золочивского районного совета пишут Ю.ТИМОШЕНКО: “Кризис возник в Украине благодаря тем политикам, которые привыкли лишь обещать, а не выполнять. Но поддержка людей на Вашей стороне. И с каждым днем она только растет. Именно это их и раздражает, толкая на такие необоснованные действия”.

Правительственная пресс-служба наводит обращение членов Камянских районных общественных организаций “Дубрава” и “Защита”: “Правительство в настоящее время демонстрирует четкую антиинфляционную политику, приносящую заметные результаты. В проекте Госбюджета на 2009 год закладывается рекордная расходная часть, которая вырастет почти на 100 млрд. грн. Мы решительно осуждаем поведение Президента В.ЮЩЕНКО, направленное на развал демократической коалиции, на дестабилизацию общества, и в это непростое для правительства и Украины время хотим поддержать Вас лично, Юлия Владимировна, все правительство, всех людей, которые работают в Вашей команде на благо народа, на сохранение мира в нашем государстве”.

“Юлия Владимировна, Донбасс с вами”, - цитирует пресс-служба телеграмму жителей Новопетриковки Донецкой области.