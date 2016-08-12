Госспецсвязь отказала в аттестации системы электронного декларирования, назвала причину

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи в социальной сети Facebook.

Как отметили в Госспецсвязи, сегодня состоялось заседание Экспертного совета по вопросам государственной экспертизы в сфере технической защиты информации, на котором рассмотрены результаты проведения государственной экспертизы построенной комплексной системы защиты информации (КСЗИ) Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В Госспецсвязи обратили внимание, что после принятия НАПК решения о проведении госэкспертизы необходимые для экспертизы материалы и программный код были предоставлены Госспецсвязи только 10 августа и только 11 августа был обеспечен краткосрочный двухчасовой доступ к техническим/аппаратным средствам реестра без предоставления паролей.

"Все это значительно осложнило проведение экспертизы. Даже при таких условиях было обнаружено значительное количество несоответствий реализованных решений по защите информации требованиям технического задания на построение КСЗИ Реестра, а также не подтверждены способности системы обеспечивать безопасность отдельных задекларированных функций, в частности в части идентификации и аутентификации декларанта з помощью сервисов BankID", - говорится в сообщении.

"На сегодняшний день, КСЗИ Реестр при его взаимодействии с другими реестрами, базами и банками данных для обеспечения полной функциональности системы электронного декларирования, не реализован. Программное обеспечение, исследовалось в рамках государственной экспертизы, выполнено (разработанное) частично, что не позволяет говорить об обеспечении надежной защиты информации в системе электронного декларирования", - говорится в сообщении.

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"Учитывая изложенное, Экспертным советом принято решение о несоответствии КСЗИ Реестра требованиям нормативных документов по технической защите информации в объеме функций, указанных в техническом задании по созданию КСЗИ, и отказано в выдаче Аттестата соответствия", - отметили в Госспецсвязи.

В этой связи отмечается, что это непростое решение, которое принято осознавая возможный общественный резонанс на фоне искусственных обвинений в адрес Госспецсвязи.

Напомним, что запуск системы электронного декларирования является предпосылкой для предоставления Украине транша МВФ и введения безвизового режима с ЕС.

Так, по решению НАПК, система е-декларирования должна заработать 15 августа 2016 года.

Так, в соответствии с принятыми решениями, каждый декларант пройдет электронную идентификацию с помощью электронной цифровой подписи или BankID и будет иметь свой персональный электронный кабинет на сайте НАПК.

Декларации будут подаваться через сайт НАПК путем заполнения соответствующих форм и в порядке, установленном Законом Украины "О предотвращении коррупции".