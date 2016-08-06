Вице-премьер протестировала систему электронного декларирования для чиновников

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается в сообщении, в рамках кампании «Первые ласточки электронного декларирования», которая призвана подготовить государственных служащих к внедрению новой системы декларирования имущества и доходов, эксперты ПРООН в Украине детально ознакомили вице-премьер-министра с процедурой заполнения новой электронной формы декларации.

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Кроме испытания собственно электронной системы декларирования имущества и доходов, Климпуш-Цинцадзе и эксперты ПРООН обсудили ряд вопросов, которые часто возникают у лиц, которые должны заполнять такие декларации. В частности, факты развеивают основные мифы об электронном декларировании: саму декларацию можно заполнять в течение всего 60-дневного периода, сохраняя черновик и продолжая заполнения в удобное время; в открытом доступе не отображаются все данные, указанные в декларации (в частности, информацией, сто не отображается, есть сведения об идентификационном номере, данных паспорта гражданина Украины, места жительства, даты рождения физических лиц, в отношении которых указывается информация в декларации, местонахождение объектов, которые указываются в декларации (кроме области, района, населенного пункта).

В то же время, вице-премьер выразил надежду на то, что НАПК удастся обеспечить для декларантов функционирования каналов коммуникации, которые будут максимально доступным и эффективным инструментом разъяснения новых правил заполнения деклараций. По ее мнению, вопросы могут возникнуть, например, в оценке имущества, которое ранее не декларировалось.

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Также важными составляющими самой декларации есть необходимость указания данных, в частности, о незавершенных объектах строительства, или об имуществе, которое находится в собственности третьих лиц, но контролируется самим декларантом. Основной целью предоставления этой информации является минимизация оснований для дополнительных проверок лица. Указывая такие данные в декларации сразу, лицо защищает себя от возможных негативных последствий, ведь Национальное агентство по предупреждению коррупции имеет полномочия по осуществлению избирательного мониторинга образа жизни субъектов декларирования с целью установления соответствия их уровня жизни имеющимся у них и членов их семьи имуществу и полученным ими доходам, согласно поданной декларации такого лица.

Сейчас страница платформы предоставления электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, работает в тестовом режиме. Официальная система будет доступна с 15 августа 2016 года на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, согласно решению НАПК «О Начале работы системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления» №2 от 10 июня 2016 года.

Как известно, введение электронного декларирования имущества и доходов чиновников было одним из условий предоставления Украине безвизового режима с ЕС, подчеркивается в сообщении.