Тимошенко шла в Генпрокуратуру с мыслями про Майдан

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что повестки в Генеральную прокуратуру ей выписывают в Секретариате Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявила сегодня в интервью журналистам в Киеве возле Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры, куда была вызвана во второй раз за последние полторы недели для дачи показаний в качестве свидетеля по делу об отравлении Президента Виктора ЮЩЕНКО.

“Сейчас, собственно говоря, я пришла на очередной допрос в Генеральную прокуратуру. Я думаю, что все повестки на эти допросы выписываются в Секретариате Президента”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопрос журналистов, сколько раз, по ее мнению, ее будут вызывать на допросы, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: ”Честно говоря, пока ехала сюда, как раз вспоминала Помаранчевый майдан, на котором я стояла, и никогда не думала, что у Президента, у моего Президента, за которого я агитировала голосовать всю страну, единственным бандитом в тюрьме будет собственный премьер-министр. Но думаю, что все это не будет так долго продолжаться, и когда-нибудь все эти абсолютно бессмысленные вещи закончатся. Я понимаю, безусловно, что сейчас полстраны задействовано в допросах об отравлении, но в то же время я хочу сказать, что, к сожалению, так как я сейчас вижу, главное отравление – это отравление безграничной властью и тяжелой интоксикацией в Секретариате Президента, который просто не знает уже как достать своих политических конкурентов”.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО еще раз отметила, что она, как и каждый законопослушный гражданин, будет ходить на допросы столько раз, сколько будут приглашать.

Вместе с тем, отвечая на один из вопросов, касавшийся вызовов на допросы, премьер сказала: “В самом деле, действительно - это политический заказ. В этом нет никакого сомнения... К сожалению, вместо того, чтобы работать над бюджетом, над безотлагательными вопросами страны, я по 5-6 часов буду просиживать в Генеральной прокуратуре, потому что так почему-то хочется Секретариату Президента”.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО выразила убеждение, что “в этой политической борьбе просто должны быть пределы”.

Кроме того, отвечая на вопрос, что утром она обещала прийти на допрос с сухарями, Ю.ТИМОШЕНКО шутливо сказала: “Ну, сухари я пока не взяла, но я думаю, что если действительно нормальная власть установится в Украине, и если действительно можно будет наводить порядок в стране, то как раз настоящие преступники будут ходить (на допросы), а не политические оппоненты”.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Ю.ТИМОШЕНКО 5 часов давала следователям Главного управления по особо важным делам Генпрокуратуры показания по делу об отравлении в сентябре 2004 года в то время кандидата в Президенты В.ЮЩЕНКО.