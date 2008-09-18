Хостикоев ушел из Киеврады

Киевский городской совет досрочно прекратил полномочия депутата от фракции БЮТ Анатолия ХОСТИКОЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято в связи с заявлением А.ХОСТИКОЕВА от 12 июня 2008 года о сложении депутатских полномочий по собственному желанию и в связи с активной гастрольной деятельностью.

Решение Киевсовета направлено в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию.

Теризбирком должен на своем заседании принять решение о регистрации следующего в избирательном списке БЮТ кандидата в депутаты Анатолия ШЕВЧЕНКО вместо А.ХОСТИКОЕВА.