Хостикоев ушел из Киеврады
11:55, 18 сентября 2008Политика
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Придет Анатолий Шевченко
Киевский городской совет досрочно прекратил полномочия депутата от фракции БЮТ Анатолия ХОСТИКОЕВА.
Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято в связи с заявлением А.ХОСТИКОЕВА от 12 июня 2008 года о сложении депутатских полномочий по собственному желанию и в связи с активной гастрольной деятельностью.
Решение Киевсовета направлено в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию.
Теризбирком должен на своем заседании принять решение о регистрации следующего в избирательном списке БЮТ кандидата в депутаты Анатолия ШЕВЧЕНКО вместо А.ХОСТИКОЕВА.
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