Тимошенко рассчитывает, что ВР вовремя утвердит госбюджет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что Верховная Рада своевременно утвердит государственный бюджет на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Начавшаяся работа по обсуждению проекта закона позволяет надеяться, что бюджет на 2009 год будет своевременно принят», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что разработанный правительством проект госбюджета-2009 содержит «абсолютно качественные новые параметры для жизни страны».

«Вся работа между правительством и парламентскими комитетами проходит успешно и конструктивно. Я считаю, что сегодня парламент стремится все-таки демонстрировать стабильную и достаточно качественную работу. Я верю в то, что бюджет на 2009 год удастся принять своевременно после конструктивной дискуссии в парламенте», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.