В Полтавской области явка избирателей составила 34,19%, в Херсонской - 16,38% - данные ЦИК

Такие данные обнародованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно им, по состоянию на 20:00 активность избирателей по ОИО №151 составила 34,19%, по ОИО №183 - 16,38%.

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Также на сайте ЦИК сообщается, что в Черниговской области по округу 206 явка избирателей составила 34,64%.

Еще по четырем округам пока данных нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялось голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах: № 23 (Волынская область), № 27 (Днепропетровская область), № 85 (Ивано-Франковская область), № 114 (Луганская область), № 151 (Полтавская область), № 183 (Херсонская область) и № 206 (Черниговская область).