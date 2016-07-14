Рада одобрила обязательный переход на биометрические паспорта с 14 лет

Как передает кореспопдент УНИАН, за данное решение проголосовали 226 из 310 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом введена норма, что каждый гражданин Украины, достигший 14-летнего возраста, обязан получить паспорт гражданина Украины. Паспорт оформляется лицам, не достигшим 18-летнего возраста, на четыре года, а лицам, достигшим 18-летнего возраста, - на 10 лет.

Отменена норма о том, что при государственной регистрации брака в паспортах гражданина Украины должна делаться отметка с указанием фамилии, имени, отчества и года рождения другого супруга и места и даты такой регистрации. Соответственно, отменена норма о внесении отметки о расторжении брака.

Законом внесены в перечень документов, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину, также удостоверение члена экипажа и удостоверение личности на возвращение в Украину (дает право на въезд в Украину), но исключен из перечня проездной документ ребенка.

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В соответствии с законом, запрещается требовать от лиц персональные данные, свидетельствующие об этническом происхождении, расе, политических, религиозных или иных убеждениях, обвинении в совершении преступления или осуждении к уголовному наказанию, а также данные, касающиеся здоровья или половой жизни. Отдельные виды данных о состоянии здоровья и об осуждении к уголовному наказанию могут быть затребованы лишь в случае, если они являются основанием для выдачи документа, удостоверяющего личность.

Паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт Украины, служебный паспорт Украины, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, вид на постоянное жительство, вид на жительство, удостоверение беженца, проездной документ беженца, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите, проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита, карта трудового мигранта содержат бесконтактный электронный носитель.

Удостоверение личности на возвращение в Украину, временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение водителя не содержит бесконтактного электронного носителя.

Лицам гарантируется право на отказ от внесения оцифрованных отпечатков пальцев рук в бесконтактный электронный носитель, который содержится в паспорте гражданина Украины. Такое право реализуется путем подачи заявления соответствующему уполномоченному субъекту о внесении или отказе от внесении оцифрованных отпечатков пальцев рук лица в бесконтактный электронный носитель.

Оцифрованные отпечатки пальцев рук лица после внесения в бесконтактный электронный носитель и выдачи документа лицу изымаются из реестра и уничтожаются.

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Шаблоны оцифрованных отпечатков пальцев рук лица используются только для целей идентификации личности для оформления, выдачи, обмена предусмотренных этим законом документов. Передача шаблонов оцифрованных отпечатков пальцев рук лица запрещается.

Законом определен порядок оформления документов для постоянного жительства граждан Украины за рубежом.

Определено, что Единый государственный демографический реестр ведется с целью идентификации лица для оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительными и уничтожения предусмотренных этим законом документов.

Единый государственный демографический реестр в пределах, определенных законодательством о свободе передвижения и свободном выборе места жительства, используется также для учета информации о регистрации места жительства или места пребывания.

Порядок ведения реестра и взаимодействия между уполномоченными субъектами устанавливается Кабинетом министров Украины.

Законом определены основные принципы функционирования Единого государственного демографического реестра. Кабинет министров определяет государственное предприятие, относящееся к сфере управления распорядителя реестра, администратором реестра.

За оформление (в том числе взамен утраченных или похищенных), обмен документов взимается административный сбор, а за проведение таких действий за границей - консульский сбор. Стоимость административной услуги устанавливается Кабмином.

Предельная стоимость административной услуги: за оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) и обмен паспорта гражданина Украины в срок: не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты - 0,1 минимальной заработной платы; не позднее чем через 10 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты - 0,2 минимальной заработной платы. Также определена и предельная стоимость других документов.

За оформление, обмен дипломатического паспорта Украины, служебного паспорта Украины, временного удостоверения гражданина Украины административный сбор (консульский сбор) не взимается. Также административный сбор не взимается за оформление удостоверения беженца и удостоверение личности, нуждающейся в дополнительной защите, за оформление впервые паспорта гражданина Украины.

Каждый гражданин Украины не может иметь более двух паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

Закон вступает в силу с 1 июня 2016 года, но с 1 января 2020 года вступают в силу нормы в части введения документов, содержащих бесконтактный электронный носитель.