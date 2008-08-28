Карасев думает, что рынок в Харькове стал жертвой политической войны

Директор Института глобальных стратегий (ИГЛС) Вадим КАРАСЕВ считает, что повторившийся за последние полгода пожар в ТЦ «Барабашово» в Харькове носит политическую окраску и не имеет ничего общего с природной стихией.

Такое мнение политолог высказал в комментарии, переданном агентству УНИАН.

«Нынешний пожар на рынке - это не природный, не климатический пожар, а политический. Скорее всего, он является продолжением затянувшейся политической войны в Харькове между харьковскими топ-политиками и тем, что одним из акционеров Барабашовского рынка является Александр ФЕЛЬДМАН, которого нынешняя харьковская местная муниципальная власть рассматривает в качестве одного из политических противников», - считает политолог.

По мнению В.КАРАСЕВА, «очевидно, что конфликт между А.ФЕЛЬДМАНОМ, с одной стороны, и (мэром города) Михаилом ДОБКИНЫМ и (секретарем горсовета) Геннадием КЕРНЕСОМ, с другой стороны, вышел за рамки определенных конвенций, и все больше распространяется на смежные и афеллированные области их сферы бизнеса и бизнесполитического влияния».

Директор ИГЛС также подчеркнул, что конфликт сил в Харькове вышел за рамки допустимых политических мер.

«Пожар на «Барабашово» - это не результат случайных замыканий проводки, а, скорее всего, является результатом коротких замыканий в отношениях между харьковскими политиками и внутри харьковской политической элиты. И это безусловно. Конфликт вышел за рамки политических приличий», - отметил В.КАРАСЕВ.

Как сообщал УНИАН, ночью 27 августа в Харькове на рынке «Барабашово» случился второй за полгода пожар, которому была присвоена третья категорию сложности. При этом отмечалось, что пожар начался на той же площадке, что и 4 месяца назад, в апреле, когда выгорело полторы тысячи квадратных метров. Убытки предприниматели оценили в сумму 10 млн. долларов. По факту пожара было возбуждено уголовное дело.