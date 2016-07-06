Глава МИД Норвегии: проведение выборов на Донбассе невозможно, пока Россия не выведет свои войска

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бренде заявил сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Мы не должны поддаваться влиянию аргументов о том, что соглашения «Минск-1» и «Минск-2» касаются одного вопроса: только проведения выборов на Донбассе и увеличения полномочий местных властей. В соглашениях «Минск-1» и «Минск-2» говорится о выводе российских войск, о выводе российской военной техники, о прекращении предоставления финансовой помощи наемникам", - заявил Бренде.

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При этом норвежский министр подчеркнул, что на Донбассе до сих пор остаются российские войска, вооружение, а также РФ продолжает финансировать наемников.

"Имеет ли (Специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ полный доступ на Донбассе? Имеет ли Украина полный контроль над своей границей на Донбассе? Я считаю, что мы знаем ответы на эти вопросы, и я полностью придерживаюсь одного мнения с министром Климкиным о том, что правильно будет проводить выборы в Донбассе и предоставлять больше возможностей для самоуправления местным властям, но действительно все это должно произойти только после выполнения всех остальных условий, записанных в «Минске-1 и Минске-2»», - заявил Бренде.

При этом он отметил, что очень важно, как Минские соглашения будут выполняться во временных рамках.

"Я ожидаю, что Верховная Рада примет необходимые законы тогда, когда будут для этого выполнены все остальные условия, но идея проведения выборов Украиной в той части страны, где до сих пор находятся иностранные войска, - я полностью согласен с теми, кто считает, что это не ко времени", - подчеркнул норвежский министр.