Парубий подписал разрешение на задержание и арест Онищенко

Как передает корреспондент УНИАН, он сделал это просто во время брифинга. “Только что подготовленное есть постановление Верховной Рады Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Онищенко. И я подписываю это постановление. И с этого момента данное решение вступает в действие”, - сказал спикер и подписал постановление.

Он выразил уверенность, что правоохранительные органы проведут такую же качественную и профессиональную работу по задержанию Онищенко

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Напомним, сегодня Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Его подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування». По предварительным данным, в результате применения этой газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн.