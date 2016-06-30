Суд арестовал счета Табачника в "Сбербанке России"

Об этом свидетельствует решение Печерского райсуда Киева от 22 июня, пишут "Наші гроші".

Суд наложил арест на четыре банковских счета Табачника.

23 октября 2015 года суд арестовал денежные средства Табачника на 12 счетах Табачника в "Сбербанке России", а также на двух счетах в "Приватбанке" и "Проминвестбанке". Согласно последней декларации Дмитрия Табачника за 2012 год, на счетах в банке у него было 9,51 млн грн.

Кроме того, в тот же день следователь ГПУ просил арестовать квартиру, земельный участок площадью 0,15 га и дом площадью 673 кв м в Козине, которые 2 и 10 сентября 2015 года по доверенности экс-министра его отец передарил его матери Алле Табачник.

Суд первой инстанции отказался арестовывать это имущество, однако 5 ноября апелляционный суд таки наложил арест на недвижимость.

Уголовное производство в отношении Дмитрия Табачника было открыто 9 сентября 2015 года по факту овладения государственным имуществом в особо крупных размерах.

Так, в 2011-2013 годах он вместе с представителями ООО "Риотрейд", ООО "САН11", ООО "Издательский дом Прадес", ООО "БК "Артбуд" и ООО "Укр Буд Менеджмент" завладели госимуществом, которое находилось в сфере управления Минобразования общей стоимостью свыше 35 млн грн: здания на бульваре Тараса Шевченко, 27-а, и на ул. Сагайдачного, 37-в, Киеве.

Читайте такжеСкандальный экс-министр образования Табачник решил подарить свой дом матери (документы)

В октябре прошлого года Генпрокуратура проиграла суд относительно возвращения государству здания на бульваре Т. Шевченко, 27-а.

В апреле этого года Высший хозяйственный суд Украины направил дело на новое рассмотрение, которое должно был состояться 15 июня.

Судебные разбирательства относительно возвращения здания на ул. Сагайдачного, 37, также продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 28 мая 2015 года Генеральная прокуратура Украины объявила бывшему министру образования и науки Дмитрию Табачнику подозрение в присвоении или хищении имущества. 7 июля Табачник был объявлен в розыск.