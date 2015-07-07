Табачник объявлен в розыск

Информация об этом размещена на сайте МВД в разделе "лица, которые скрываются от органов власти".

Согласно официальной информации, Табачник исчез 8 июня. Ему инкриминируют часть 5 статьи 191 - Присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении. Наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправимыми роботами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на срок до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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Как сообщал УНИАН, 28 мая Генеральная прокуратура Украины объявила бывшему министру образования и науки Дмитрию Табачнику подозрение в присвоении или хищении имущества.