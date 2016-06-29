Россия давит на членов ООН при голосовании по вопросам, связанным с Украиной - Ельченко

Об этом в интервью Левому берегу заявил посол Украины при ООН Владимир Ельченко.

Он отметил, что сегодня минские переговоры не приносят прогресса в решении конфликта на Донбассе, и выразил надежду на дальнейшие важные решения "нормандской четверки".

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"К сожалению, сегодня такого прогресса нет. Хотя я надеюсь, что на встрече в "нормандском формате" в ближайшее время будут приняты важные решения", - заявил Ельченко.

Дипломат также рассказал о давлении, которое осуществляет делегация РФ в Совбезе ООН на других членов организации.

"Плюс элементарное давление России. Это чувствуется каждый раз, когда на голосование ставится вопрос, где есть украинские элементы. Потом ко мне подходят многие коллеги и говорят: вы себе не представляете, как на нас давят россияне, чтобы мы или не пришли, или проголосовали как надо, или что-то сказали. Но вот мы пришли - не воспринимайте это как негатив, это скорее позитив – потому что нас просили не приходить на это заседание. Но мы пришли, хоть и молчали. Вот такая позиция", - отметил он.