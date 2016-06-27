Brexit не повлияет на готовность Европарламента ввести безвизовый режим для Украины - Шульц

20:37, 27 июня 2016
Политика
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Президент Европарламента Мартин Шульц заявляет, что процедуры, связанные с выходом Великобритании из ЕС не повлияют на готовность Европарламента ввести безвизовый режим для Украины.

Шульц / Фото УНИАН

Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Брюсселе, отметили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что Мартин Шульц заверил Петра Порошенко, что "внутренние процедуры, связанные с выходом Великобритании из ЕС, не повлияют на готовность Европарламента относительно введения безвизового режима для граждан Украины".

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Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

Великобритания была членом ЕС в течение 43 лет.

Парламент обязан рассматривать любую петицию, что набрала более 100 тыс. подписей.

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