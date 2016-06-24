Референдум по Brexit: Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза

По результатам подсчета голосов во всех 382 округах за выход из Евросоюза проголосовали 17 млн 410 тыс. 742 человека (51,9%), против - 16 млн 141 тыс. 241 человек (48,1%).

Как сообщает РБК, сторонники Brexit лидировали уже после половины подсчета голосов. За выход из ЕС высказались большинство жителей Англии и Уэльса, против — Шотландия и Северная Ирландия.

Согласно сообщению, данные, приходящие из Британии, оказали значительный эффект на мировые фондовые биржи и рынки валют. Так, фунт стерлинга обвалился до минимума за тридцать лет. Курс британской валюты к доллару на минимуме обвалился более чем на 11%. Евро упал к американской валюте более чем на 3,7%.

Азиатские индексы начали снижаться на новостях о преимуществе сторонников Brexit. Японский NIKKEI 225 потерял 3,05%, гонконгский Hang Seng - 3,33%, SSE Comp - 1,21%.

Согласно прогнозу финансовых аналитиков, европейские площадки на открытию потеряют 6–7,5%, пишет Reuters. Речь идет о британском FTSE 100 index, немецком DAX и французском CAC.

Мировые цены на нефть утром в пятницу опускались более чем на 6%. Нефть марки Brent дешевела в течение всей ночи по мере поступления данных о лидерстве евроскептиков. В 7:56 мск баррель североморской марки торговался у отметки $47,97 (– 5,77%).